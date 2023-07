"Grosseto: circolare salva Prefetti dalla decisione su Via Almirante"

Il Pci provinciale annuncia la presenza di una circolare ministeriale che " annullerebbe gli effetti di una legge" a proposito della vicenda di via Almirante. "seppur datate, dovrebbero essere applicate a meno che non si modifichino ma questa cosa spetta al Parlamento. "Il Capo Dipartimento del Ministero dell’Interno entra nel merito della toponomastica grazie ad una circolare – scrive la federazione provinciale del Pci – indirizzata ai Prefetti, che a nostro avviso sconvolge i contenuti di una norma che seppur datata è chiara e che non può essere interpretata. Avere emanato una circolare proprio il 23 giugno, gioca, forse non tanto casualmente, a vantaggio della diatriba sorta sull’intitolazione di una via ad Almirante nel capoluogo grossetano". Secondo il Pci "da una parte la legge del 1927 mette i Prefetti nella condizione di esprimere il giudizio finale in merito all’iter autorizzatorio, che può essere anche un eventuale diniego all’intitolazione di vie, dopo aver chiesto parere all’Istituto Storico di Storia Patria o altro istituto storico territoriale" e dopo avere valutato, "se vi siano quelle condizioni di "merito" affinché una via possa essere intitolata a questo o l’altro personaggio per meriti". La circolare invece limita la competenza del Prefetto ad esprimere un parere, non vincolante e quindi pressoché inutile". Quindi, aggiunge il Pci "è il solo Comune che potrebbe intitolare vie, strade, piazze, edifici a personaggi che hanno tutt’altre caratteristiche e non certo meriti per essere ricordati. Quindi se domani si intitolerà una via a Mussolini, persino ad Hitler o a altri nazi-fascisti, tutto i sindaci grazie a una circolare che li rende simili a podestà potranno fare quello che vogliono. La Costituzione è antifascista sì – chiude il segreatrio regionale del Pci, Marco Barzanti – ma i Comuni sono liberi di agire e fare come vogliono disinteressandosi dei principi dettati dalla Carta e delle Leggi del Parlamento".