Da Grosseto a Capo Nord in bici: l’impresa di Paolo è anche benefica

Grosseto, 2 giugno 2023 – Inizia domenica 4 giugno l’impresa progettata da Paolo Tontoranelli, grossetano, che partirà dal capoluogo maremmano per raggiungere Capo Nord in bicicletta. E se il turismo sui pedali è ormai diffusissimo e conta sempre più adepti, riuscire a coprire gli oltre seimila chilometri tra la Toscana e la Norvegia non è impresa da poco.

Serve pedalare almeno per un centinaio di chilometri al giorno. Tontoranelli, già triathleta, dovrebbe arrivare a Capo Nord a metà agosto. Non sono pochi coloro che si cimentano in queste distanze. Ma per Tontoranelli c’è anche un risvolto benefico. Durante il viaggio ci sarà infatti una raccolta fondi per l’Associazione per il Bambino in Ospedale (Abio) di Grosseto, gruppo che da anni si occupa del supporto ai bambini ricoverati all’ospedale Misericordia e alle loro famiglie.

L’impresa di Paolo Tontoranelli viene raccontata anche su Facebook, su una pagina dedicata. L’appuntamento per la partenza è domenica 4 giugno alle otto in centro storico a Grosseto, in piazza Dante.

"Alzare sempre l'asticella per mettermi alla prova è sempre stato il mio intento – scrive Tontoranelli nel presentare l’impresa – Per dare alla mia impresa un valore aggiunto mi piacerebbe che, oltre a raggiungere il mio obiettivo personale e sportivo, si potesse raggiungere anche un obiettivo tutti insieme, ovvero sostenere Abio Grosseto”.

Un’impresa da preparare nei minimi dettagli: sono mesi che Paolo Tontoranelli mette a punto il viaggio, tra allenamenti e allestimento del mezzo. A questo link la pagina per effettuare donazioni.