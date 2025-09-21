Mattia mantiene le promesse
Leo Turrini
Mattia mantiene le promesse
Grosseto
CronacaGrosseto. Campione d’Italia
21 set 2025
ANDREA CAPITANI
Cronaca
Grosseto. Campione d’Italia

Il Circolo Tennis Grosseto è Campione d’Italia. Ieri la seconda giornata della fase finale a 8 squadre del Campionato Italiano a squadre Under 16 femminile 2025. Nella finalissima, Rachele Saleppico ha avuto la meglio su Sofia Greco con il punteggio di 6-2, 6-0 e Anna Nerelli ha regolato Ludovica Casalino con il punteggio di 6-3, 6-2. Tennis Training si aggiudica il terzo posto, con vittoria finale nel doppio per ritiro degli avversari del Circolo Tennis Scaligero sul 5-5. Alla premiazione presenti l’assessore allo sport Fabrizio Rossi, l’assessore alle politiche giovanili Angela Amante, l’assessore alla cultura Luca Agresti e l’assessore al bilancio Simona Rusconi. Presenti inoltre il presidente e il vicepresidente del Circolo Tennis Grosseto Paolo Borghi e David Giovagnoli, il presidente regionale FITP Luigi Brunetti, i delegati Luca Franci e Miller Cioni e il delegato provinciale Coni Aldo Lorenzo Peronaci. "Grande gioia e grande soddisfazione per questo quarto scudetto consecutivo per il CT Grosseto. Non sarà facile rimanere sempre a questi livelli, ma non mancheranno impegno e dedizione da parte di tutto lo staff".

