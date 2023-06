Grosseto, appello con 2mila firme per dire no a “via Almirante”

Grosseto, 26 giugno 2023 – Un appello, promosso da 29 sigle associazioni, sindacati e partiti e corredato di 2mila firme per dire no all'istituzione di via Almirante a Grosseto. È stato consegnato oggi da Anpi e una rappresentanza delle realtà firmatarie riunite nella 'Grande alleanza democratica e antifascista’ al prefetto di Grosseto Paola Berardino. Contestualmente è stato organizzato un presidio in piazza Fratelli Rosselli, luogo, spiega una nota, fortemente evocativo della violenza fascista in cui ha sede simbolicamente la prefettura. «Una chiamata alla responsabilità - sottolinea l'Anpi - da parte delle 29 tra associazioni, sindacati, partiti e movimenti, che in queste settimane hanno supportato l'Anpi affinché la voce preoccupata della società civile sull'inserimento nella toponomastica del capoluogo di personaggi pesantemente coinvolti con il fascismo potesse giungere, coralmente, a chi può decidere di non concedere il nullaosta». «L'incontro in prefettura - si legge ancora - , favorito da un clima di cordialità e propensione al dialogo, ha segnato una nuova tappa del lavoro avviato in Provincia di Grosseto relativamente alla 'Grande alleanza democratica e antifascistà che proseguirà con ulteriori iniziative rivolte alla sensibilizzazione della cittadinanza».