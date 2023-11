"Grosseto: 57 anni dopo l'alluvione, l'appello per difendere le aree costiere"

A distanza di 57 anni dall’alluvione di Grosseto per le piogge intense ed il conseguente collasso degli argini del fiume Ombrone, "Grosseto al Centro" richiama nuovamente l’attenzione del sindaco Vivarelli Colonna e del presidente della Provincia Limatola nei confronti degli interventi necessari per difendere le aree costiere dal rischio di nuove alluvioni. "A causa della "monsonizzazione del clima" le precipitazioni si concentrano nel periodo autunno-invernale, mandando in emergenza il reticolo della rete fluviale sotto il profilo idrogeologico e idraulico – dice l’associazione – I dirigenti del Genio Civile segnalano che negli ultimi anni le portate solide dei fiumi durante gli eventi estremi stanno superando le portate liquide, mentre tutte le infrastrutture di trasporto nel grossetano sono state progettate con le luci sui corsi d’acqua in funzione solo di portate liquide eccezionali. Ecco perché è necessario realizzare casse di espansione su terreni dedicati alle colture agricole, da indennizzare subito".