1"Inside Africa" è il titolo dell’incontro in programma oggi alle 18 all’Aperitivo parla inglese al Loft con Stefano Coccoletti. Coccoletti ha 55 anni, di mestiere fa il tour operator tra Italia ed Africa, continente dove ha vissuto per 10 anni, in particolare nel Mali paese dell’area francofona. Dal 2000 è tornato in Italia ed ha unito le mie 2 principali passioni, i viaggi e l’Africa facendone una professione.