Grosseto, 150mila euro per la Diaccia Botrona e 30mila per la castagna

La Provincia di Grosseto ha partecipato a due bandi "Interreg" richiedendo un finanziamento di 150mila euro per un progetto di salvaguardia e valorizzazione della Diaccia Botrona e 30mila euro per la valorizzazione degli itinerari della castagna sul Monte Amiata e nelle Colline Metallifere. "Auspichiamo che i progetti vengano ammessi a finanziamento, – inizia Elena Nappi, consigliere provinciale e sindaco di Castiglione della Pescaia – sulla Diaccia Botrona, in particolare, abbiamo colto l’opportunità dei bandi con l’obiettivo di realizzare un intervento di miglioramento della circolazione idrica: il Padule va incontro a situazioni di crisi in estate legate alla siccità, con aumenti significativi della salinità e la creazione di zone anossiche che minacciano l’habitat. E poi a fini didattici e turistici sarà realizzato un itinerario tracciato con mappatura Gps". "L’altro progetto che abbiamo presentato riguarda la valorizzazione degli itinerari della castagna – ha detto il presidente della Provincia, Francesco Limatola – con l’obiettivo di creare un brand riconoscibile che ci consenta di promuovere il territorio anche attraverso questo prodotto principe. Infine, interverremo sui patriarchi monumentali di castagno, da poco censiti e mappati".