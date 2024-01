Grifone, Lamioni al "Palazzoli". Il patron ha parlato alla squadra in vista del match con il Livorno

Il calcio riserva sempre delle sorprese. Già di per sè il match Grosseto-Livorno, in programma domenica si presenta carico di motivi per le vicende relative sia al passato che al presente. Da lunedì, poi, tutto è diventato ancora più complicato considerando, soprattutto, quello che è successo in casa livornese dopo la sconfitta interna con il Poggibonsi che ha portato alle dimissioni di mister Favarin. Al suo posto sembrava scontata la scelta dell’ex biancorosso Gigi Consonni, una bandiera del Grifone, ma fino a ieri sera non è stata presa alcuna decisione in merito da parte della società labronica sembra per il "rifiuto" dello stesso tecnico. E ieri pomeriggio la questione Consonni è stata oggetto di discussione tra i tifosi presenti alla seduta di allenamento al "Palazzoli". Domenica allo "Zecchini", inizio alle 14,30, si affrontano due squadre, che avrebbero dovuto svolgere un ruolo di protagoniste nel girone E. Invece al momento sono relegate al ruolo di comprimarie. Un derby che potrebbe rivelarsi assai importante ai fini di una classifica che, per il momento, nonostante tutto, è ancora "aperta" quando siamo giunti alla seconda giornata del girone di ritorno. Ieri pomeriggio i biancorossi di mister Bonuccelli, al completo, si sono ritrovati al "Palazzoli" per iniziare la preparazione settimanale. Presente, oltre al direttore generale Filippo Vetrini, il patron Gianni Lamioni il quale ha avuto un colloquio con i giocatori. Il derby con il Livorno per Cretella e compagni rappresenta una tappa fondamentale per il loro futuro, un appuntamento da non perdere e per il quale non sono ammesse scusanti.