Grey Cat alla Fonderia La storia sul palco col "Erskine Quartet"

Oggi al Teatro Fonderia Leopolda di Follonica, "Grey Cat Festival 2023" presenta un quartetto formidabile, per la prima volta in Europa insieme: Peter Erskine alla batteria, Alan Pasqua al pianoforte, Darek Oles al contrabbasso e George Garzone al sax. Si tratta di quattro musicisti, icone del jazz mondiale che hanno scritto pagine di storia musicale. Prima del concerto, alle 19.30, nella sala "Allegri" si terrà l’incontro dedicato a "Cinque minuti due volte al giorno, graphic novel" di Di Grazia.