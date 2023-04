Gregorio VII Il sindaco alle celebrazioni

Era il 22 aprile del 1073 quando Ildebrando da Soana saliva al soglio pontificio assumendo il nome di Gregorio VIl. Il sindaco di Sorano, Pierandrea Vanni, ha partecipato agli eventi organizzati a Salerno che hanno ricordato questo importante anniversario. L’avvento di Gregorio VII ha segnato profondamente la storia della chiesa e dell’Europa. Salerno è la città dove il Papa morì e oggi ne custodisce le spoglie nel Duomo. La città campana in occasione di questo anniversario ha organizzato una grande mostra dal titolo "Ego Gregorius Papa" e un convegno nazionale dal titolo "Da Canossa a Salerno Gregorio VII nell’Europa del Medioevo". Vanni è stato presente all’ inaugurazione della mostra e al convegno. Il sindaco ha incontrato per la seconda volta il curatore Renaldo Fasanaro per concordare la presenza della mostra a Sovana in estate. "Il territorio di Sorano – ha detto Vanni – è orgoglioso del suo figlio più Illustre ma non è solo per un dato di appartenenza e anagrafico ma per lo straordinario ruolo che ha assolto nella Chiesa e per la Chiesa lasciando così una traccia profonda e incancellabile del suo papato".