Greggi, predatori e "Piano lupo". Allevatori "chiamano" i politici

"Ma davvero l’unica soluzione per continuare la nostra attività di pastori in Maremma, per quelli che sono rimasti, è insegnare alle pecore come si può convivere con i lupi?". E’quanto si domanda la presidente del Comitato Pastori d’Italia, Mirella Pastorelli, preoccupata per la situazione drammatica degli allevamenti a causa delle continue predazioni. E stasera su Tv9, in diretta, l’argomento "Piano lupo" farà parlare gli allevatori maremmani che chiederanno soluzioni diverse per garantire anche i pastori e arrivare a risposte che ridiano fiducia al settore.

Mirella Pastorelli, in studio con Giancarlo Capecchi, avrà al suo fianco gli allevatori Luigi Farina, Fabio Mecarozzi, Fais Salvatore e molti altri, tra i quali anche Ferdinando Tizzi che non faranno solo presenza ma porteranno testimonianze "da fine corsa", chiedendo alla Conferenza Stato-Regioni di non approvare il "Piano lupo".

In collegamento skype due parlamentari che da sempre si sono interessati, a livello nazionale ed europeo, al problema e cioè gli onorevoli Flavio Tosi, ex sindaco di Verona ed esperto del settore, e il presidente nazionale dell’Associazione per la Cultura rurale, l’europarlamentare Sergio Berlato. Non dovrebbe mancare il contributo dell’assessore regionale all’Agricoltura Stefania Saccardi. La serata esaminerà anche la difficile situazione che sta attraversando l’agricoltura, testimoniata anche dalle varie agitazioni promosse dagli stessi agricoltori in alcuni Paesi meMbri della comunità europea. Inizio della trasmissione in diretta alle 21.25.