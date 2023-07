Gregge attaccato a Massa Marittima: tragedia in pieno giorno

Attacco dei predatori ad un gregge, in pieno giorno e con la presenza del guardiano che accompagnava le pecore al pascolo, in zona Cura Nuova.

E’ quanto accaduto in una zona nei pressi del fiume Pecora dove stava pascolando un gregge sorvegliato da un guardiano e alcuni cani. Improvvisamente, quando lgli ovini si sono avvicinati ad un canneto sulla sponda del fiume, sono saltati fuori tre predatori che hanno trascinato via due pecore. Il guardiano, in quella zona non aveva segnale sul cellulare, è rientrato in azienda a dare l’allarme e sono iniziate le ricerche delle pecore e una di queste è stata trovata dilaniata , l’altra ferita gravemente.

"Ma com’è possibile – si domanda la Angela Saba, titolare dell’azienda –, un nuovo attacco in pieno giorno con animali al pascolo custoditi?".

Nella stessa zona, alcune notti fa, sarebbe stato avvistato un lupo adulto (stando al racconto del testimone) e alcuni operai durante il loro turno di lavoro avrebbero avvistato e filmato un branco di predatori che stavano attraversando un terreno coltivato.

Roberto Pieralli