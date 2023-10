Greenway, Casa della musica e il Parco del Diversivo

La Greenway è, invece, l’ultimo tassello del progetto Pinqua: "Parliamo di via De’Barberi – afferma l’assessore ai Lavori pubblici, Riccardo Ginanneschi – che verrà trasformata in un asse verde che servirà a riconnettere l’ex area Peep al centro storico. Per questo intervento, che inizierà a fine anno, verranno investiti 4 milioni e 380mila euro". Chiuso il capitolo Pinqua, continuiamo a parlare di "verde" con la riqualificazione di alcuni parchi: "Parliamo – continua – di rigenerazione urbana del Parco del Diversivo (chiamato da tutti Central Park, Ndr.) per il quale abbiamo destinato 2 milioni di euro. I lavori su quest’area, come ben noto, sono già in corso: il primo stralcio è stato ultimato a inizio mese, mentre i lavori sul secondo stralcio inizieranno il mese prossimo. Parliamo di un intervento abbastanza complesso, inizialmente fuori dai finanziamenti del Pnrr. Abbiamo rimodulato il progetto iniziale e sarà un parco godibile da tutti. Stiamo rispettando la tabella di marcia e, salvo imprevisti, entro la fine del 2024 il Parco sarà pronto. Abbiamo poi investito 500 mila euro per sistemare i boschi urbani della città, già ultimati lo scorso luglio".

Fra i progetti anche la riqualificazione dell’ex palazzo Garibaldi: "Il prossimo mese – continua – dovrebbero partire i lavori e dovrebbero terminare entro la fine del 2025. 2 milioni e 600mila euro totali. Il palazzo ospiterà la Casa della Musica". Oltre 13 milioni di euro per la realizzazione di una nuova scuola in via Adamello, una mensa in via Giotto e un nuovo asilo nido in via Statonia. " Di questi soldi – continua Ginanneschi – 10 milioni serviranno per la sostituzione edilizia della scuola elementare di via Adamello. I lavori dovrebbero iniziare entro febbraio 2024. un milione e 520mila euro serviranno per la costruzione del nuovo asilo nido, che dovrebbe essere pronto per la fine del 2025. Poi 722mila euro circa saranno destinati alla realizzazione della mensa della scuola di via Giotto, che dovrebbe essere pronta per maggio 2025".

Spazio anche allo sport. "Ci teniamo a crescere sotto l’aspetto sportivo. Due milioni e 500mila euro – continua Ginanneschi – verranno investiti per la realizzazione di un nuovo impianto sportivo polivalente in via Quarzo che dovrebbe essere completato a maggio 2025". Ma non è finita qui. "Un milione e 200mila euro saranno usati per la messa a norma e la riqualificazione energetica dei palazzi comunali. Parliamo di progetti importanti utili soprattutto a rivitalizzare la nostra città. Speriamo – chiude Ginanneschi – che non si presentino dei contrattempi spiacevoli che vadano a rallentare i piani. Secondo la tabella di marcia entro la fine del 2025 tutti gli interventi dovrebbero essere conclusi ed entro la primavera del 2026 dovrebbero essere messi in funzione tutti i progetti".

Steven Santamaria