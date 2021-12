Grosseto, 15 dicembre 2021 - C'erano anche persone di Grosseto tra quelle che hanno utilizzato green pass falsi ma perfettamente veri per il sistema informatico nazionale. L'inchiesta è della procura di Napoli. Perquisizioni e sequestri in tutta Italia sono stati messi in atto dalla polizia.

Il sistema per falsificare i green pass sfruttava le banche dati vere, quelle alle quali avevano accesso le farmacie, che come è noto possono stampare i green pass per gli utenti. Con sistemi sofisticati i farmacisti venivano indotti in errore e quindi portati a collegarsi con siti-spia attraverso i quali l'organizzazione prendeva il controllo da remoto dei computer stessi. In questo modo poteva avere accesso alle banche dati e falsificare i green pass, distribuendoli e vendendoli a chi non aveva fatto la vaccinazione, che così aggirava tutta la traflia dell'immunizzazione.

Utilizzatori sono stati scoperti anche in Toscana, a Grosseto appunto.

Gli utilizzatori dei falsi green pass sono stati finora localizzati anche nelle province di Napoli, Avellino, Benevento, Caserta, Salerno, Bolzano, Como, Messina, Milano, Monza-Brianza, Reggio Calabria, Roma e Trento, ma sono in corso altri accertamenti per definire il numero reale dei benficiri che potrebbe essere molto più ampio.

Le perquisizioni, condotte dai vari Reparti della Polizia Postale e delle Comunicazioni interessati sul territorio nazionale, hanno coinvolto 15 indagati, presunti affiliati all'associazione criminale che aveva la "regia" degli accessi abusivi ai sistemi informatici e delle conseguenti falsificazioni, e 67 dei loro clienti.

Grazie anche alla collaborazione del Ministero della Salute, i falsi green pass individuati sono stati disabilitati e non potranno più essere utilizzati. E' infine scatatto il sequestro preventivo delle pagine web create dall'organizzazione criminale.