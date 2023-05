"Grazie della vicinanza per la morte di Bruno"

"Voglio esprimere da parte mia e di tutta la mia famiglia un sincero ringraziamento a tutti coloro che ci sono stati vicini ed hanno partecipato con affetto al nostro grande dolore". Con queste parole, Carla Burgassi, ringrazia tutti coloro che nei giorni scorsi hanno partecipato con commozione alle esequie di Bruno Bianchi, indimenticato professore del "Bernardino Lotti". Una storia, quella dell’amato professore, che affonda le proprie radici tanto tempo fa. Era il 1983 quando vennero festeggiati i primi venti anni della nascita della specializzazione chimica e proprio in quell’occasione Bruno Bianchi scrisse, in un opuscolo stampato nell’occasione, un bell’intervento sul potenziamento dei laboratori di chimica dell’istituto, potenziamento per il quale proprio Bianchi aveva lavorato con assiduità e costante impegno. Una specializzazione, quella chimica, che è sempre attuale e che ha forgiato numerosi periti che hanno trovato collocazione lavorativa proprio in Maremma.