Graziano Mantiloni presenta il suo libro

Oggi alle 18, all’Ala Sinistra di Montelaterone (frazione di Arcidosso), è in programma un aperitivo letterario: lo scrittore grossetano Graziano Mantiloni presenterà il suo romanzo "L’insospettato", in cui indaga, con l’aiuto della finzione, il complesso tema della violenza di genere: in una società in cui diritti e dignità delle donne vengono ancora violati, nonostante l’attenzione di media, politica e società civile, sentiamo la necessità di affrontare il tema ancora e ancora. Se in questo romanzo una donna viene insultata e minacciata, e un’altra maltrattata e il loro aguzzino è molto più vicino di quanto si possa pensare, i lettori hanno l’occasione di osservare a distanza di sicurezza dinamiche abusanti, in modo da avere uno strumento in più per riconoscerle, dovessero incontrarle nella vita reale.