Grave lutto alla Cna Morto Maurizio Masini

Si è spento nella notte fra venerdì e ieri nella sua casa di Follonica, Maurizio Masini, dipendente di Cna Grosseto. Dopo una lunga malattia, che Maurizio ha sempre affrontato con coraggio, tenacia e dignità, le sue condizioni di salute sono peggiorate, fino al tragico epilogo. Addetto al front office e all’accoglienza nella sede Cna di via Birmania, quello di Maurizio è stato per anni il primo volto a dare il benvenuto agli associati e ai cittadini. Dedito al lavoro, volenteroso e sempre disponibile nei confronti degli associati, Maurizio Masini lascia un grande vuoto all’interno dell’associazione. "Siamo profondamente addolorati – dicono il presidente Riccardo Breda e la direttrice Anna Rita Bramerini –. Maurizio ha sempre avuto una gran voglia di vivere e un incredibile attaccamento al lavoro e all’associazione. Una persona che non ha mai fatto pesare la sua condizione". Le esequie si terranno domani alle 9.30, nella chiesa di San Paolo della Croce a Follonica.