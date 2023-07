Grano, produzione limitata "I cambiamenti climatici mettono ko l’agricoltura"

"La stagione del grano duro 2023 in Maremma si è conclusa con una produzione limitata e una qualità inferiore rispetto agli anni precedenti". Lo dice il presidente di Cia-Agricoltori Grosseto Claudio Capecchi, che aggiunge: "Quest’anno abbiamo avuto diverse difficoltà: all’inizio, nella fase della semina, non siamo riusciti a seminare al tempo giusto e successivamente, in primavera, l’eccesso di piogge ha causato danni alle nostre coltivazioni. Il risultato è che il grano duro della nostra provincia, che è conosciuto come grano di altissima qualità, quest’anno, qualitativamente non ha raggiunto i livelli sperati e attesi. Inutile ricordare che oggi le preoccupazioni sono forti perchè i cambiamenti del clima e le difficoltà commerciali rischiano di mettere in ginocchio questo strategico settore della Maremma. Nel dettaglio sono state soprattutto le aziende a regime biologico a subire maggiori difficoltà che hanno dovuto affrontare la proliferazione, in primavera, delle malerbe una delle principali cause di perdita di produzione dei campi perché "competono" con la coltura per le risorse nutritive, e le maggiori difficoltà al momento del racconto danneggiando in questo modo la qualità del raccolto. "Dobbiamo avere la capacità e la responsabilità di riconoscere i problemi legati al cambiamento climatico – aggiunge Capecchi – e trovare delle soluzioni tecniche e gestionali senza tergiversare". Tra queste il riconoscimento e la salvaguardia degli agricoltori che lavorano nelle zone collinari. "Le aziende interne e collinari, non solo quelle cerealicole ma anche quelle olivicole, vitivinicole, zootecniche, solo per fare alcuni esempi, vanno supportate e sostenute. Sono proprio queste attività che mantengono vivi territori a rischio abbandono".