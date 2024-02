Grandi interventi in arrivo. La biblioteca andrà all’ex Onmi. L’archivio all’ex Aeronautica

La biblioteca comunale sarà trasferita all’ex Onmi, mentre l’archivio del Comune andrà all’ex Aeronautica. Poi via alle asfaltature a Porto Santo Stefano. Sono diverse le opere in corso e in dirittura d’arrivo che il Comune sta portando avanti in questo inverno, in vista della prossima stagione primaverile. Per quanto riguarda Porto Ercole, "stiamo facendo l’illuminazione alle palme sul lungomare – spiega il sindaco Arturo Cerulli –. Ci saranno delle lampade che faranno luce dal basso. E bagni pubblici nuovi vicino ai due moli sul porto. Uno dei quali sorgerà al posto dell’ufficio turistico, che sarà trasferito. E stiamo portando avanti il percorso al campo sportivo, dove verrà fatta una palestra e sarà sistemato il campo vero e proprio, mentre la società di tennis realizzerà un campo da padel. Si tratta di lavori a breve termine che presto vedranno la luce".

Dall’altra parte del promontorio l’attenzione è spostata sull’ex 64° Deposito dell’Aeronautica Militare, ma non solo. "A P. S. Stefano la maggiore attività riguarda l’ex Aeronautica – sottolinea Cerulli –. A partire dalla cosiddetta Casa del Popolo, i cui lavori sono già iniziati, ma stiamo per iniziare con altri lavori in quella zona. Si tratta dell’archivio del Comune: vogliamo utilizzare una delle strutture dell’ex Aeronautica, anche per liberare diverse stanze dell’archivio attualmente dislocate in vari punti, tra cui l’ex scuola del Pianetto, la scuola dell’Appetito e un magazzino in via degli Atleti. Inoltre vogliamo ristrutturare uno dei capannoni, a spese del Comune, per renderlo disponibile per le associazioni sportive che ne facciano richiesta, creando una sorta di palestra. Sempre all’ex Aeronautica porteremo anche Argentario Vivo e tutte le altre associazioni dislocate all’ex Onmi, l’auditorium nei pressi della Fortezza. Dove vogliamo portare invece la biblioteca comunale, che ora è piccola e angusta al Pianetto. E vogliamo fare un nuovo bagno pubblico in piazza, uno di quelli a pagamento". In vista della Pasqua e dell’estate si pensa anche alle zone turistiche. "Lavoreremo anche sulle spiagge e sugli arredi urbani – annuncia Cerulli –. Appena farà più caldo partiremo con le asfaltature a Porto Santo Stefano, mentre a Porto Ercole le abbiamo già fatte. Quindi la Strada del Sole, la via di fronte alla chiesa del Pozzarello e tante altre".

Andrea Capitani