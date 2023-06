grande successo

Ultima giornata per "Vulcano di Birra", ad Arcidosso. Molte le persone che hanno partecipato ai due giorni dedicati alla birra e molte anche le attività che sono state organizzate per intrattenere il pubblico. Oggi è il giorno di chiusura e gli organizzatori hanno in serbo delle sorprese. Alle 17.30 apriranno gli stand ed è in programma il laboratorio "Tante belle Gose" , cioè una degustazione di 4 birre gose guidata da Francesco Cordovani. Alle 18.30 è invece in programma un altro laboratorio "Italia vs Belgio": degustazione di due birre italiane e 2 birre belga guidata da Francesco Cordovani. A chiudere, alle 22.30, l’evento il concerto degli Studio 54.