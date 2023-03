Gran finale del Carnevaletto con due giorni di eventi

Ci stiamo avvicinando al gran finale del Carnevaletto da Tre soldi edizione 2023, quella della " rinascita" dopo il Covid. Migliaia e migliaia le persone che sono arrivate nel centro storico cittadino. Da tradizione popolare a evento di richiamo turistico, forse da proporre anche in estate con sfilata lungo le Mura di Levante o alla Spiaggetta di Neghelli, il passo è stato breve. A ribadirlo è il " Comitato organizzatore" coordinato da Giorgio Stefanizzi, da sempre presentatore ed uomo di spettacoli e la stessa Amministrazione comunale, che ha sponsorizzato e finanziato la kermesse. Oggi, in piazza Eroe dei Due Mondi, dalle 21,30 sarà in programma "Carnival Closing Party", festa in maschera con il dj set Federico Cappiello. "A inizio spettacolo – spiegano Gorgio Stefanizzi e Giorgio Caoletti – saranno premiate le varie categorie delle maschere della 52^ edizione del Carnevaletto da tre soldi. Alle 23, inoltre premiazioni per le maschere piu’ belle presenti in piazza per l’occasione e tanta musica e ballo fino alle 2 di notte. Soddisfatto dei numeri e del successo di questa edizione il sindaco dell’Amministrazione comunale Andrea Casamenti. L’ultima uscita dei grandi carri allegorici è prevista per domani, con la proclamazione finale del carrissimo 2023, il miglior carro allegorico, scelto da una giuria di esperti fra quelli presenti. Il servizio di prevenzione di primo soccorso è stato svolto e curato dalla Cri, Comitato della Costa d’Argento che ha impegnato decine e decine di propri operatori volontari e numerosi mezzi ed ambulanze.