Gradimento mensa. L’indagine

Al via l’indagine di gradimento su mensa e trasporto scolastico. Con le riforme avviate negli ultimi anni dal Ministero della Pubblica Amministrazione e Innovazione la misurazione e il miglioramento delle performance sono tornati a essere temi centrali nei processi di innovazione del settore pubblico. Il Comune di Monte Argentario ha recepito tali direttive e sta avviando una serie di indagini per capire il livello di gradimento di certi servizi, per adottare le soluzioni più adeguate per migliorarli. Per l’anno in corso l’amministrazione si è indirizzata verso delle indagini che riguardano la refezione scolastica e il trasporto scolastico. I questionari sono in distribuzione in questi giorni ai genitori degli alunni. Una volta compilati possono essere depositati nell’apposita urna all’Urp del Municipio, nell’ufficio anagrafe di Porto Ercole, nelle scuole materne o sullo scuolabus. Le indicazioni raccolte saranno utili per migliorare la qualità dei servizi forniti.