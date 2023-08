Governo Meloni stanzia 3 milioni per l'emergenza Granchio Blu in Orbetello

"Il Governo Meloni stanzia quasi 3 milioni di euro per interventi da programmare nelle aree colpite dall’emergenza granchio blu, tra le quali quella di Orbetello". È quanto dichiarano Fabrizio Rossi, deputato di Fratelli d’Italia, e Luca Minucci, coordinatore provinciale FdI Grosseto e assessore del Comune di Orbetello.

"Al ministero si è tenuto un tavolo tecnico per inquadrare meglio il fenomeno e concertare con tutti gli attori gli interventi necessari da parte del ministero. Adesso, in attesa dei dati ufficiali sul fenomeno che verranno poi elaborati, e le varie aree maggiormente colpite, sono state stabilite due fasi principali nella gestione del problema. La prima sarà quella di fronteggiare la diffusione supportando economicamente i pescatori delle zone dell’Alto Adriatico, di Orbetello e di tutte le altre interessate. Mentre la seconda fase, anche questa necessaria, sarà quella di gestire quest’emergenza e trasformarla eventualmente in futura risorsa economica, come ad esempio hanno fatto Cina e Stati Uniti che in passato hanno avuto questo stesso problema ma che successivamente sono riuscite a trasformarla in risorsa economica, con tanto di consumo locale e importazione del prodotto verso altri Paesi, rendendo così la pesca di questo crostaceo una attività redditizia per i pescatori. Ancora una volta l’esecutivo Meloni, con il ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, assieme al sottosegretario Patrizio La Pietra, si sono dimostrati molto attenti ai problemi legati alla pesca, all’acquacoltura e all’ambiente".