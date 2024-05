Golf a Poggio all’Olivo. Sì alla variante urbanistica. Arrivano due nuovi alloggi

Sette favorevoli e tre astenuti (Di Giacinto, Baietti e Pizzichi). E’ stata dunque approvata nell’ultimo Consiglio comunale la variante urbanistica dell’impianto da golf a Poggio all’Olivo per la realizzazione di due immobili ad uso servizi a corredo dell’impianto da golf a 18 buche. La domanda di adozione per la variante era stata presentata a novembre del 2013 relativamente al comparto edificatorio denominato TR01. La domanda era stata presentata per conto dei proprietari del subcomparto, finalizzata alla eliminazione del "vincolo del numero massimo di 20 unità abitative realizzabili, come era stato deciso in fase di costruzione di tutto l’impianto". Era stato il presidente pro-tempore del Consorzio "Via Isole Eolie" a presentare la richiesta di adozione, finalizzata alla eliminazione del "vincolo del numero massimo di 38 unità abitative realizzabili", come detto, il primo vincolo che era stato messo in fase di progettazione. Domanda per la variante che era stata presentata anche dalla presidente pro-tempore del Consorzio "Centro Commerciale Follonica". La variante che è stata adottata non comporterà "la modifica della superficie edificabile massima, né dell’altezza massima degli edifici né del numero massimo di piani fuori terra. Rimangono inalterati i relativi comparti in merito alla superficie coperta" e che rimane obiettivo dell’Amministrazione "puntare ad invertire la tendenza demografica degli ultimi anni, favorendo condizioni che permettano una crescita dei residenti, l’accesso all’acquisto della casa a fasce di popolazione sempre più ampie, con particolare attenzione ai giovani".