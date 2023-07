Goletta Verde, dati preoccupanti: "Le foci di Gora e Bruna sono fortemente inquinate"

Grosseto, 6 luglio 2023 – Goletta Verde, la campagna di Legambiente che monitora lo stato di salute delle acque marine e delle coste italiane, ha stilato un bilancio della seconda tappa in Toscana. La fotografia che Legambiente restituisce è preoccupante: l’80% dei campioni esaminati risulta oltre i limiti di legge. E anche per la Maremma le cose non vanno assolutamente bene. Sono sei i punti in provincia di Grosseto oggetto del monitoraggio: la foce del Gora a Follonica e la foce del Bruna a Castiglione della Pescaia sono risultati "fortemente inquinati". Tre punti campionati hanno ricevuto il giudizio di "inquinati": due nel comune di Orbetello, la foce del fiume Osa a Fonteblanda la foce del fiume Albegna, e uno ad Ansedonia alla foce del fosso Tagliata Etrusca.

“Entro i limiti” il campione prelevato in spiaggia, di fronte al canale, tra Poggio Pertuso e Cala Galera nel comune di Monte Argentario. L’obiettivo delle analisi di Goletta Verde è quello di andare ad individuare le criticità dovute ad una cattiva o assente depurazione dei reflui in specifici punti, come foci, canali e corsi d’acqua, principali veicoli con cui questo tipo di inquinamento arriva in mare. "Bisogna segnalare che, in alcune zone, fino ad alcuni giorni prima dei prelievi è piovuto in maniera persistente – scrive Legambiente – ciò ha provocato, molto probabilmente, lo scarico diretto nei corsi d’acqua degli scolmatori di piena senza passare dagli impianti di depurazione. Si tratta di una concausa che non giustifica le forti criticità riscontrate". Dei 20 campioni esaminati 17 sono stati prelevati in foce di fiumi o canali e 3 a mare. Ben 16 i campioni risultati fuori dai limiti di legge alle analisi microbiologiche effettuate da laboratori specializzati sul territorio: 12 punti sono stati giudicati fortemente inquinati.