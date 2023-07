"Gmg di Lisbona: partiti i primi pellegrini da Grosseto"

Sono arrivati lunedì scorso a Terrassa, in Spagna, i primi pellegrini della giornata mondiale della gioventù che da Grosseto sono diretti a Lisbona, dove il 5 e 6 agosto incontreranno papa Francesco. Questo primo gruppo di giovani grossetani sono poco più di 60. La Gmg infatti avrebbe dovuto tenersi nell’estate 2022, ma ragioni di sicurezza sanitaria hanno indotto gli organizzatori a far slittare l’appuntamento mondiale dei giovani di un anno. I giovani grossetani stanno vivendo questa esperienza insieme agli altri coetanei delle diocesi della Metropolia, ovvero Siena, Pitigliano, Massa Marittima, Montepulciano, a cui si sono associati anche i giovani della diocesi di Fiesole. A guidare i pellegrini grossetani è don Stefano Papini, responsabile diocesano e regionale del servizio di pastorale giovanile e "veterano" delle Gmg, la giornata mondiale della gioventù,: la prima, infatti, la visse nel 2005 da studente liceale a Colonia. "Oggi la vivo più con uno sguardo organizzativo che da pellegrino – dice – e sento tutta la responsabilità di far vivere a questi giovani una esperienza importante e significativa. Quest’anno – aggiunge – i grandi assenti sono la vecchia guardia, se non qualche adulto di Nomadelfia che oggi è accompagnatore. E’ una cosa molto bella perché si sente nei ragazzi quella sana inconsapevolezza e incoscienza, che li porta a vivere un’esperienza dai contorni indefiniti anche se dall’identità chiara". E i giovani cosa dicono in vista di questa fantastica esperienza? "Sicuramente la tecnologia, i social ci aiutano ad accorciare le distanze – dice Carolina, liceale della parrocchia del Cottolengo, partita domenica notte col primo gruppone di pellegrini – però è comunque l’incontro fisico, occhi negli occhi, che può cambiare la vita. Per questo la nostra attesa è nell’incontrare ragazzi provenienti da tutto il mondo e veder brillare i loro occhi".