"Gli utenti sono ormai in rotta con la proprietà"

"I due licenziamenti nel Porto di Scarlino non sono una novità". Iniziano così nella loro disamina i diportisti del comitato "Porto Canale" e l’"Associazione Amici del Porto di Portiglioni". "La logica che vige nel Porto di Scarlino, ormai da tempo, è sempre la stessa e conosciamo molto bene le modalità con cui vengono affrontati i problemi – aggiungono –. Ciò detto, abbiamo letto il comunicato della Cgil e nel condividere in pieno le posizioni espresse, esprimiamo, con questa nota, massima solidarietà alle persone licenziate e alle loro famiglie, con la speranza che i licenziamenti vengano revocati dal giudice del lavoro. La replica de La Marina non si è fatta aspettare e i toni sono sempre gli stessi. Anziché prendere posizioni chiare, si preferisce ammansire l’audience con la stessa narrazione di sempre: la magnificenza del Porto come un luogo fatto di ospitalità integrata, sostenibilità", rispetto della natura e inclusione".

Secondo i comitati "nel rilevare la fervida fantasia con cui si rappresenta il porto, ci domandiamo – chiudono – se forse non sarebbe stato più serio dare atto della realtà dei fatti: i maggiori stakeholder del porto, dai dipendenti alle associazioni rappresentative degli utenti, sono in rotta di collisione con proprietà e sistematicamente si trovano a dover coinvolgere i tribunali".