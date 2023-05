Gli studenti del "Pietro Leopoldo" a lezione di legalità dall’Arma

Circa 60 alunni del "Pietro Leopoldo di Lorena Granduca di Toscana" di Roccastrada, hanno fatto visita ai carabinieri. Una giornata speciale, che rientra nel contesto delle attività sviluppate dall’Arma nelle scuole della provincia, finalizzate alla diffusione della cultura della legalità tra i giovani. Un modo per parlare di legalità con i più piccoli, che si sono dimostrati curiosi ed entusiasti di poter vedere da vicino il lavoro svolto ogni giorno dai Carabinieri, e magari anche salire a bordo dei mezzi con cui i militari pattugliano quotidianamente le strade del loro paese. Durante la visita, i Carabinieri hanno anche spiegato come si svolgono le attività di sopralluogo ed indagine sulla scena di un crimine. Tanti gli argomenti trattati, tra cui violenza e bullismo, le regole per mettersi alla guida in sicurezza. Un incontro che va ad aggiungersi ai tanti già svolti dall’Arma nelle scuole di ogni ordine e grado, per avvicinare i giovani in maniera graduale ai temi della legalità.