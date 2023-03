Gli studenti del Manetti in visita ai torni della Elmu

Appuntamento a lunedì prossimo per gli studenti della classe 5AMM del Polo Tecnologico "Manetti Porciatti" di Grosseto, accompagnati dal docente Giovanni Balassone, si recheranno nell’azienda Elmu srl che ha la propria sede operativa in via Genova per una visita guidata. Una visita che gli studenti aspettano da tempo perchè gli in segnanti hanno organizzato questa speciale giornata per arricchire il loro bagaglio di conoscenze in vista anche dell’esame di maturità. Il programma della giornata didattica lontano dai banchi prevede l’illustrazione delle lavorazioni effettuate dalla ditta e del funzionamento del parco macchine aziendale, composto da torni "Cnc multiasse" e centri di lavoro verticali delle più prestigiose marche mondiali. Gli studenti che saranno presenti all’uscita didattica potranno inoltre rivolgere le loro domande ai responsabili aziendali, che saranno a loro disposizione per l’intera mattinata". "Collaboriamo da tempo e con grande soddisfazione sia con il Polo Tecnologico Manetti Porciatti che con l’Isis "Fossombroni" per lo svolgimento dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento post scolastico che tanto fa bene ai ragazzi – ha detto Luca Cioni, socio Elmu insieme a Gianni Cioni e Paolo Terzuoli – Queste iniziative, come le visite guidate, sono il nostro gesto più evidente di apertura alla comunità grossetana, di cui ci sentiamo orgogliosamente parte e costituiscono un efficace mezzo per venire a contatto con quei talenti così necessari alle aziende per crescere e guardare con fiducia al futuro". L’azienda Elmu, eccellenza grossetana, opera nel campo della produzione meccanica per particolari torniti e fresati, sia su disegno che a campione, puntando su qualità e puntualità. In particolare è specializzata nella produzione di particolari metallici in titanio e superleghe, con particolare riferimento al comparto delle imbarcazioni sportive e delle barche da competizione. Elmu è inoltre specializzata nella foratura dei metalli e nella produzione di stampi per la saldatura a radiofrequenza e dispone in sala misura di macchina tridimensionale, rugosimetro, proiettore di profili, durometro e strumenti per tarature particolari, oltre a effettuare prove di tenuta a pressione.