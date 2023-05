Gli impegni dei tre candidati

Decoro, parcheggi, turismo. Sono questi i principali temi da sviluppare che il Ccn le Vie del Valle di P.S.Stefano, assieme all’associazione Imprenditori Porto Ercole e le due Proloco, ha fatto firmare ai tre candidati alle prossime elezioni sul promontorio. I sodalizi chiedono "pulizia delle strade nel periodo estivo, ordinanze per i cani, programmazione sulla spazzatura e nuovi raccoglitori. Ma anche tariffe sui parcheggi a pagamento più alte nelle zone centrali e più basse nelle zone periferiche, oltre a parcheggi per il Giglio con le navette. Importante organizzare anche l’accoglienza delle navi da crociera, servizi igienici migliori e un sostegno alle imprese per la formazione obbligatoria, con incentivi alle attività che garantiscano l’apertura per nove mesi all’anno".