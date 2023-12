Gli automobilisti indisciplinati. Multe, incassi quasi raddoppiati

Multe emesse nel 2023 dalla Polizia municipale: i verbali ammontano a quasi 850mila euro, per un totale di 18.805 infrazioni rilevate.

È stato pubblicato dal Comune il totale del credito accertato per la durata dell’anno che sta per terminare, precisamente dal primo gennaio al 25 novembre. La cifra, diramata dalla determina della comandante della Polizia municipale Rita Scotto, ammonta per la precisione a 849.750,70 euro, di cui però 38.080,41 di somme non più esigibili derivanti da verbali archiviati, portando dunque il computo totale a 811.670,29, ovvero quasi 400mila euro più dello scorso anno. Nello stesso periodo del 2022 erano infatti stati conteggiati 443.277,19 euro.

Una somma ragguardevole derivata dalle sanzioni elevate dagli agenti della Polizia municipale nel corso del 2023 in seguito all’attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti per le violazioni del Codice della strada.

Il Comune ripartirà le somme da attribuire ai capitoli di spesa nel bilancio di previsione 2023/25. Divieti di sosta, zone a traffico limitato, parcheggi selvaggi. Le possibilità di prendere una multa all’Argentario sono tante e, probabilmente, in molti ne avranno pagata almeno una. Non fanno però parte del conteggio quelle relative ai parcheggi nelle strisce blu, che vengono invece rilevate dagli ausiliari.

Un lavoro, quello messo in atto dagli agenti di Porto Santo Stefano e Porto Ercole, grazie anche ai varchi delle zone a traffico limitato situate alla Pilarella, alla bretella della Cantoniera, nel Corso Umberto di Porto Santo Stefano e sul lungomare di Porto Ercole. Questi e altri verbali hanno contribuito a raggiungere le considerevoli cifre per un territorio come quello argentarino che, ad agosto e nei mesi di vacanza, vede lievitare la sua popolazione. L’estate fa quindi la sua grande parte e, spesso, a farne le spese sono villeggianti e turisti. Ma è un’opera per la Polizia municipale argentarina che avviene durante tutto l’anno, per un lavoro importante soprattutto in termini di controllo e sicurezza. Non tutti i proventi derivanti dalle multe potranno però essere spesi dal Comune: solo metà dei ricavi arrivati dalle infrazioni del Codice della strada potranno essere investiti in opere di manutenzione e ammodernamento stradale.

Andrea Capitani