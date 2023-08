Gli appuntamenti sul green "Coppa Ruffino", fascino speciale

Tutto pronto sul green del Golf Club Punta Ala per l’edizione numero 40 della "Coppa Ruffino", appuntamento in programma domani e che conferma di essere un punto di riferimento nell’intero panorama nazionale sia per il prestigio del nome che porta sia per il grande lavoro che ci sta dietro e dell’attrattiva della location che lo ospita.

Il torneo dal suo unizio ha avuto una parentesi di interruzione dal 2012 al 2018, anno in cui poi ha però ripreso il suo regolare svolgimento grazie alla proposta della baronessa Anna Tassinari Ruffino Duprè che il presidente e Ad di "Ruffino", Sandro Sartor, ha subito sostenuto credendo nel valore e nell’importanza dell’iniziativa. Il suo forte convincimento, unito alla collaborazione del Golf Club Punta Ala della famiglia Damiani, ha fatto sì che la manifestazione potesse riprendere non solo rinnovando i fasti a cui aveva sempre abituato anche in passato, ma riuscendo in realtà a migliorarsi negli ultimi anni edizione dopo edizione. Un’evidente conferma, insomma, di quale attenzione lo stesso Sartor ha dedicato e continua a riservare alla Coppa Ruffino, un’attenzione fatta di entusiasmo, professionalità e disponibilità. Con risultati che sono sotto agli occhi di tutti.

Il torneo è una delle cinque gare inserite nel tabellone della Club House e nell’albo d’oro delle edizioni precedenti figurano anche molti nomi di assoluto prestigio del golf italiano: molti di loro, infatti, oggi sono giocatori professionisti.

Le regole restano quelle ormai collaudate, ovvero un torneo a coppie, 18 buche, formula quattro palle la migliore per le categorie "Hcp"; Medal (prima e seconda categoria); Stableford (terza categoria). Al torneo di domani sono iscritti 80 giocatori (ovvero 40 coppie), numero massimo deciso dagli organizzatori affinché l’evento possa mantenere quel clima di convivialità e aggregazione sempre molto apprezzato dagli stessi partecipanti che arrivano da varie parti d’Italia.

E non meno apprezzati sono i premi messi in palio da "Ruffino". Ai vincitori della Coppia lordo andranno due magnum "Modus Primo", al primo e secondo della Coppia netto andranno due magnum "Riserva Ducale Oro" e due magnum "Modus", alla Coppia seniores una magnum "Riserva Ducale" mentre bottiglie di "Riserva Ducale Oro" sono invece i due premi speciali.

Luca Mantiglioni