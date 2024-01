"Gli affittacamere? . Non è un buon segnale"

"Lo sviluppo degli affittacamere non è un buon segnale per la qualità professionale del tessuto ricettivo di Follonica". Questa la riflessione degli imprenditori che compongono la presidenza comunale di Follonica della Confesercenti, espressa dalla voce del presidente Alessandro Ricci. Tale tendenza, ormai consolidata, rischia di produrre un impoverimento del tessuto economico turistico della città del Golfo, esponendo il fianco nella stagione estiva al rischio della mancanza di servizi adeguati per la virtuosa gestione del flusso turistico. "È importante far notare – continua Ricci – il rischio concreto di una perdita di professionalità. Nonostante siano state realizzate negli ultimi anni delle strutture ricettive di pregio". Confesercenti Follonica vuole incontrare nelle prossime settimane le aggregazioni associative locali per discutere insieme una piattaforma programmatica, espressione del tessuto produttivo del commercio e turismo, che stimoli le scelte del futuro governo cittadino.