Giusy Mandato trionfa ai campionati europei di Pole dance ad Amsterdam

Un grande risultato per la soranese Giusy Mandato, che ha vinto il primo premio ai campionati europei di Pole dance master 40 nel fine settimana scorso in Olanda, ad Amsterdam.

Giusy Mandato ha 45 anni, vive a Sorano da 17 e gestisce una scuola di Pole Dance a Pitigliano, dove allena giovani atlete. A giugno ha vinto la medaglia d’argento ai Campionati italiani, vittoria che le ha aperto le porte in Europa.

"Io mi alleno a Ladispoli con le campionesse Sofia Telch e Laura Borgognoni – racconta la campionessa –. Questo sport mi ha salvato diverse volte, me ne sono innamorata tempo fa e non ho più smesso. È una disciplina che fortifica il corpo, che ti mette alla prova e ti sprona a migliorare ogni giorno perché tutti i traguardi si raggiungono, basta avere tenacia e disciplina. Serve forza e flessibilità ma anche carattere, ti dà sicurezza anche nella vita di tutti i giorni".

"Mi complimento a nome di tutta l’amministrazione comunale con Giusy – dichiara il sindaco Ugo Lotti –, che ha ottenuto un successo così importante. Questa medaglia le fa onore e premia i suoi sacrifici e la sua tenacia, con lei in Olanda c’era Sorano e tutta la sua comunità, la ringrazio per aver portato in alto il nome del nostro Comune".

E le sfide per Giusy non sono finite: a gennaio a Bologna parteciperà ai campionati mondiali.