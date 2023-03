Giuntini sul degrado: "La minoranza vuole solo screditarmi"

"La minoranza sta cercando di fare opera di convincimento con i cittadini ribattendo in continuazione sulle solite tre questioni per dimostrare che tutto va male, ma la realtà è ben diversa". Inizia così la replica del sindaco Marcello Giuntini di Massa Marittima. "La città è viva e attrattiva, stanno aumentando i residenti ed è ripartito il mercato immobiliare – dice – Questi sono segnali positivi, che dimostrano l’attenzione e l’interesse verso il nostro territorio, contrariamente al messaggio negativo e distruttivo che cercano far passare i consiglieri di opposizione. La verità è che il Comune sta procedendo con il programma di riqualificazione dei centri abitati. Sono positivi i dati sulla raccolta differenziata che ci vedono fare un importante salto in avanti grazie alla riorganizzazione del sistema di raccolta dei rifiuti e alle azioni di sensibilizzazione e controllo attivate sul territorio". "Mi chiedo come si possa continuare a parlare di inerzia alla luce dei risultati concreti che stiamo raggiungendo – prosegue il sindaco – Anche su via Curtatone abbiamo preso un impegno e realizzeremo l’intervento quest’anno. Rispetto ad altri luoghi ‘trascurati’ su cui puntano il dito la Lega, Massa Comune, Italia Viva, Azione, Fratelli d’Italia e Pci, quando parlano in modo strumentale di degrado, con il solo fine di mettere in cattiva luce l’operato dell’amministrazione, va ricordato che non sono immobili di proprietà comunale e che i responsabili sono soggetti diversi dal Comune. Su uno di questi in particolare, e mi riferisco all’ex Agraria, abbiamo fatto tutto quello che potevano fare. Ma se proprio dobbiamo trovare delle responsabilità, Fiorenzo Borelli e la sua Massa Comune dovrebbero fare mea culpa, dal momento che hanno contribuito al fallimento della ditta costruttrice con gli esposti al Tar e alla Procura, che poi sono finiti in una bolla di sapone. Nel frattempo, la ditta è rimasta schiacciata dai lavori che si sono fermati per troppo tempo ed è fallita".