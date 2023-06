Giuntini seccato "Non sono stato invitato"

"Mi viene da pensare che il Tavolo della Salute non gradisca la presenza del sindaco di Massa Marittima agli incontri pubblici che promuove sul territorio". Inizia così Marcello Giuntini, sindaco di Massa, sull’incontro avvenuto ieri del Tavolo della Salute. "Mi dispiace non aver potuto intervenire – prosegue il sindaco – perché avrei potuto dare il mio contributo alla riflessione sul dibattito: sono favorevole ad una battaglia per ottenere il distretto socio-sanitario delle Colline Metallifere, ma solo se si riesce ad avere al tempo lo status di presidio ospedaliero per il nostro ospedale Sant’Andrea, cosa niente affatto scontata se guardiamo alle esperienze della provincia di Arezzo". "Rispetto al grande problema della carenza dei medici e del personale sanitario -prosegue il sindaco – la posizione del Tavolo della Salute è demagogica, perché non tiene conto della situazione di contesto e finisce per pretendere soluzioni che sono oggettivamente irrealizzabili, vista la problematica di dimensioni enormi che caratterizza tutta Italia. Sembra che ci sia più interesse a ricercare lo scontro politico anziché attivare con i sindaci una collaborazione costruttiva finalizzata ad avanzare tutti insieme richieste realmente ottenibili".