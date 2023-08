"Giuntini non ha argomenti per replicare"

"Giuntini replica come sempre mescolando il sacro con il profano con il suo metodo arrogante e offensivo che scende sul personale". Replicano così Paolo Mazzocco e Luciano Fedeli del tavolo della Salute sulla risposta del sindaco sul Sant’Andrea. "Le attività sanitarie reggono ancora grazie all’impegno e all’abnegazione del personale tutto e non certo per il sostegno di chi in 10 anni la sanità la guardata dai palazzi e dalle sedi di partito – aggiungono – Resta ancora senza risposta la domanda ma il Pd dov’era quando è stata trasferita l’Unità Operativa Complessa di Pneumologia a Grosseto e la Pneumologia di Massa ridotta a sezione, quando sono stati tagliati i posti letto, quando si è ridotto ai minimi termini il personale del presidio e conseguentemente ridotte e demandate a Grosseto le attività, quando sono stati ridotti i medici di base, i pediatri, tagliata la continuità assistenziale. Noi ci siamo e continuiamo la nostra battaglia – chiudono – insieme a chi vorrà costruire una prospettiva seria e concreta".