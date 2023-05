Giunta: si saprà solo al Consiglio di domani

Quando ormai mancano solo poche ore all’insediamento del neo sindaco Stefania Ulivieri ancora silenzio sui nomi dei componenti della giunta. E questo silenzio fa crescere la tensione e, seppure con sussurri di varia provenienza, si parla di un problema ancora lungi dall’essere risolto e anche di alcune pressioni. Sentire le segreterie dei partiti che hanno dato vita alla coalizione che ha portato la Ulivieri a vincere è risultato perfettamente inutile: tutti sono all’oscuro di quanto la neo sindaca sta organizzando e nessuna indiscrezione è trapelata sul suo lavoro. Dalla sede del Pd arriva un laconico: "Quando Stefania è pronta lo comunicherà lei". Sull’altro fronte, quello della Sinistra Italiana che ha, fra gli otto eletti nella maggioranza, due consiglieri, stessa situazione e stesse parole: "Non sappiamo nulla. A poche ore dal Consiglio non abbiamo avuto ancora notizie". E tutto questa atmosfera di silenzio e senza nomi che circolano pone tanti interrogativi non ultimo quello di acque non proprio calmissime all’interno della maggioranza. Le ultime indiscrezioni sulla giunta davano davano per certi Tonini e Mondei con Massimo Borghi come vicesindaco. L’attesa comunque è ormai relativa perché domani alle 9.30 ci sarà il nuovo Consiglio comunale e con esso la nuova Giunta.

Roberto Pieralli