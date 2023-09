Giunta comunale di Castiglione della Pescaia, Partecipazione per i Nuovi Strumenti Urbanistici

Al via gli incontri pubblici della Giunta comunale di Castiglione della Pescaia per illustrare il percorso partecipativo dei nuovi strumenti urbanistici, Piano Strutturale, Piano Operativo, Piano della Costa.

Una serie di tavoli tecnici e tematici ai quali l’amministrazione invita le opposizioni, i sindacati, le associazioni di categoria, quelle del turismo e del mondo del lavoro, del volontariato e quelle sportive, gli ordini professionali e i cittadini, per spiegare, in un’ottica di trasparenza, le attività di programmazione del territorio per i prossimi 10 anni.

"Il lavoro ricognitivo degli strumenti urbanistici vigenti avviato lo scorso anno è giunto al termine – spiega il vicesindaco Federico Mazzarello (nella foto) – e adesso siamo in grado di relazionare su quanto svolto per avviare quel percorso di partecipazione indispensabile per la redazione di quelli nuovi".

Il primo incontro è in programma domani alle 11.30 nella sala del Consiglio comunale e sarà un incontro con i consiglieri comunali. "Illustreremo il programma di lavoro – dice Mazzarello – e ascolteremo le proposte delle opposizioni".