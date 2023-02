Giulio Chiti è morto, addio al noto arbitro di hockey

Giulio Chiti

Follonica (Grosseto), 15 febbraio 2023 – Lutto nel mondo dello sport a Follonica. Giulio Chiti, conosciutissimo e amatissimo arbitro di hockey nella città del golfo, è morto all’età di 66 anni. Ha diretto molte partite per tanto tempo e da alcuni anni era in pensione. Lascia la moglie e tre figli.

A dare notizia della morte dell’arbitro è stato il Follonica Hockey con un post sui social: “Il Follonica hockey esprime le più sentite condoglianze alla famiglia Chiti. Ciao Giulio, fai buon viaggio...”.

Tantissimi gli amici e le associazioni sportive che si sono strette in lutto per il noto arbitro. Anche la FISR – Federazione Italiana Sport Rotellistici ha dedicato un comunicato di condoglianze per Chiti: “L’hockey su pista italiano si stringe nel dolore per la prematura scomparsa di Giulio Chiti che si è spento ieri sera nella sua Follonica all'età di 66 anni. Giulio Chiti è stato un grande arbitro, riconosciuto da tutti come uno tra i migliori fino a quando ha calcato le piste da hockey. Dopo aver terminato la carriera arbitrale, non ha mai abbandonato la disciplina, mettendosi a disposizione dei giovani arbitri e ricoprendo con grande dedizione il ruolo di referente arbitrale e di commissario di campo”.

L’hockey su pista italiano ricorderà l’arbitro scomparso con un minuto di silenzio su tutte le piste di Serie A1, A2, B e serie A femminile già a partire da questa sera e fino a tutte le gare del prossimo weekend. Così fa sapere ancora la FISR che esprime le più sentite condoglianze alla famiglia di Chiti per la sua prematura scomparsa.