Giuliani: "Non sono un elettore Ma domenica sosterrò Schlein"

"Ci sono molte ragioni che mi porterebbero a non partecipare domenica prossima alle primarie aperte del Pd, un partito di cui non ho condiviso la nascita e tanto meno le linee politiche attuate in questi 16 anni". Inizia così Marco Giuliani, militante di sinistra grossetano. "Ma con un intimo travaglio che non voglio nascondere, domenica prossima andrò a votare alle primarie del Pd e darò il mio voto per Elly Schlein – aggiunge – Ritengo una cosa "assurdissima" che un partito faccia scegliere il proprio segretario a persone diverse dai propri militanti. Ma questo è nella "costituency" del Pd e questo hanno deciso di fare, per cui raccolgo l’invito e mi "accosto" al Pd in questa fase così delicata e importante". Secondo Giuliani "è l’ora di prendere atto che le tante sinistre a sinistra del Pd nulla potranno fare, se non generosissima testimonianza sociale, al di fuori di un aggregazione che non potrà non avere nel Pd uno dei motori trainanti. Sosterrò dunque Elly Schlein perché indubbiamente le primarie di domenica rappresentano un’opportunità importante che non ci possiamo permettere di snobbare se davvero abbiamo a cuore le sorti della sinistra di questo paese e davvero vogliamo rilanciare il campo alternativo al centrodestra. Non avremo tante altre opportunità. E non è l’ora quindi di stare a nascondersi dietro mille distinguo". "So bene che tanti dell’area politica di sinistra critica alla quale appartengo hanno già fatto la mia medesima scelta e invito caldamente tutti gli altri a darci man forza in questo momento – chiude Giuliani – Del resto l’alternativa e che tutto continui allo stesso modo, regalando alla Meloni altri 10 anni di governo. Se Elly dovesse vincere invece saremo in prima fila a sostenerla affinché imprima da subito la necessaria accelerazione alle politiche di opposizione e a chiedere che finalmente il Pd avvii davvero quella fase costituente che Letta aveva promesso e che invece è stata sin qui sostituita da un mero posizionamento di dirigenti e da una conta interna, e ci staremo a quel punto dentro ognuno con la propria storia e le proprie posizioni contribuendo tutti a costruire non una necessaria alternativa".