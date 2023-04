Gite, verifiche sui bus Tredici veicoli al setaccio

Proseguono senza sosta le verifiche della Polizia di Stato sugli autobus utilizzati per il trasporto scolastico in occasione di gite scolastiche e viaggi d’istruzione. E’ grazie, infatti, a un accordo tra Polizia e Ministero dell’Istruzione, che i dirigenti scolastici comunicano alla Polizia Stradale la programmazione dei loro viaggi, così da permettere alle pattuglie specializzate di effettuare, prima delle partenze, controlli sui veicoli e sui conducenti. In questa ottica, anche i poliziotti della Stradale di Grosseto vengono chiamati a intervenire, sia per verificare l’efficienza dei mezzi e il possesso delle autorizzazioni, che, per accertare che le condizioni psicofisiche dei conducenti, in relazione alle ore di guida e di riposo e all’eventuale assunzione di alcool, siano ottimali. Così, negli ultimi giorni, sono stati controllati 13 pullman, in partenza da tutta la provincia, da Follonica a Orbetello: gli agenti prima hanno fatto le verifiche, poi, quando erano sicuri che tutto fosse in regola, hanno lasciato partire i mezzi.