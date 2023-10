Girogustando a Follonica: la Tavernetta ospita una serata di qualità con Confesercenti

La filosofia della "Tavernetta" è tutta nel secondo nome: osteria toscana. Il piccolo locale di Follonica presenta infatti piatti tipici senza troppe rielaborazioni, il più aderente possibile alla tradizione.

Ed è proprio la Tavernetta ad ospitare oggi la serata di Girogustando che avrà come partner il ristorante "Le note di Guido", del comune di Talla, in provincia di Arezzo.

Il format Girogustando prevede un ristorante ospite, quello locale, e uno chef da fuori provincia. Il fine è quello di valorizzare prodotti locali di qualità. L’iniziativa è realizzata da Cat Confesercenti Toscana, con Confesercenti Grosseto, Camera di commercio attraverso Vetrina Toscana, il progetto di Regione e Unioncamere Toscana che promuove ristoranti e botteghe che utilizzano i prodotti del territorio.

"Offriamo piatti sia di mare che di pesce – afferma il titolare Luigi Cacialli –. Siamo un ristorante di pesce, ma in inverno offriamo più prodotti di terra. I nostri prodotti vengono dal territorio toscano, e in gran parte dalla Maremma. Dopo anni a gestire un locale grande lo scorso anno abbiamo fatto la scelta di aprire un piccolo locale, così da privilegiare la qualità e la cura per il cliente. Con l’altra chef ci siamo sentiti e abbiamo fatto un menù dove ciascuno di noi farà alcuni piatti. Antipasti, due primi due secondi... Siamo nati lo scorso anno, quindi questa è stata la prima occasione utile per partecipare a Girogustando".

Come sempre alla serata saranno presenti due cantine del Consorzio tutela vini di Maremma. I vini saranno serviti e spiegati nelle loro proprietà dai sommelier Ais.

Per informazioni e prenotazioni 334-1863683.