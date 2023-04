Giovanni Romano colui che disegnò la nostra città

Tra tre giorni compirebbe 78 anni una persona che ha avuto un legame particolare con Grosseto: Giovanni Romano. A dispetto del cognome, Giovanni non ha rapporti con la capitale, poiché nasce a Firenze il 5 aprile 1945 e morirà a Pisa il 24 febbraio 2016, trascorrendo gli anni della maturità in Maremma. Laureatosi in architettura nel 1973, dopo alcuni incarichi universitari si trasferisce a Sorano, dove inizia a dedicarsi con attenzione all’urbanistica e contribuisce alla redazione del nuovo piano regolatore. Negli anni seguenti lavora in tutta la provincia, fino ad approdare a Grosseto, dove lo aspetta un compito delicato: redigere il piano regolatore cittadino e ridisegnare l’assetto del territorio. Per questo, Romano si può considerare uno dei ‘disegnatori’ di Grosseto. Ma sono frutto del suo tratto anche Orbetello, Sorano, Scarlino e Campagnatico. L’urbanistica non è l’unico settore nel quale Romano fornisce un contributo, perché si fa apprezzare anche come intellettuale e politico. Milita infatti nel Partito socialista e si afferma come uno dei protagonisti della vita politica della città, la stessa città che nel tempo si è spinta ben oltre gli originari confini giuridici delle 167 nord e sud o fisici del "diversivo".

Rossano Marzocchi