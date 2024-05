"Giovanni Lanzini in tour elettorale: sfida al confronto pubblico con il candidato Monaci"

Giovanni Lanzini, candidato sindaco della lista "Fare Cinigiano", è in tour elettorale per presentare squadra e programma nel frattempo ha lanciato la sfida al candidato Monaci per un confronto pubblico sul programma. La squadra è composta da Daniele Barsanti 57 anni, elettricista, Filippo Becchi 51 anni, impiegato amministrativo, Luca Fabiani 41 anni, produttore vitivinicolo, Mattia Giannetti 25 anni, imprenditore, Enxhi Kaja 29 anni, operatore socio-sanitario, Bianca Niculita 23 anni, laureanda in lingue e letterature straniere, Clarissa Pieraccini 25 anni, Daniele Puggioni 48 anni, imprenditore edile e agricolo, Angela Salusti 65 anni, ex commerciante e imprenditrice agricola e Arianna Sani 28 anni, commercialista contabile, vive a Porrona.