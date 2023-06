Giovani musicisti Oggi il concerto a Roccastrada

Quest’anno il concorso "Recondite Armonie" farà tappa anche a Roccastrada con uno dei concerti del progetto "Giovani Musicisti del Mondo" che da 8 anni mette in contatto talentuosi artisti italiani e stranieri che si esibiscono sul territorio. Sarà infatti la chiesa di San Nicola a Roccastrada ad ospitare oggi alle 18 il concerto dei "Giovani Musicisti del Mondo", con la partecipazione del Coro dei Concordi, diretto dal maestro Stefano Pioli. Il progetto di scambio culturale giunto alla sua ottava edizione, organizzato dall’associazione "Recondite Armonie", con il patrocinio della Provincia di Grosseto, dei Comuni di Grosseto, Magliano in Toscana, Roccalbegna e Roccastrada e la collaborazione di "Teatri di Grosseto", della Diocesi di Grosseto, del Lions Club Grosseto Host, della pro Loco di Grosseto e delle Misericordie, si concluderà domenica 18 e porterà nei comuni che hanno prestato collaborazione, una numerosa delegazione di giovani musicisti della classica di età compresa tra i 5 e i 30 anni selezionati nelle scuole e nei conservatori italiani ed esteri. "Il Comune di Roccastrada è molto felice di sostenere il concorso ‘Recondite Armonie’ – ha detto il sindaco Francesco Limatola – e di ospitare nella chiesa di San Nicola a Roccastrada uno dei concerti del bellissimo progetto Giovani Musicisti del Mondo che da ben otto anni mette in contatto talentuosi artisti italiani e stranieri che si esibiscono nel nostro territorio. Doveroso ringraziare gli organizzatori per il livello raggiunto da questa prestigiosa e interessante proposta culturale che arricchisce l’offerta complessiva del territorio. Crediamo nel potere della musica – chiude Limatola – come linguaggio universale che unisce i popoli e le generazioni. Questo festival non poteva che nascere nel nostro territorio, da sempre esempio di accoglienza e di dialogo".