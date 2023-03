Giovani musicisti Ecco i vincitori del concorso

Gabriele Ghelardi, clarinetto, primo premio assoluto; Lorena Moretti, sassofono; Caterina Caiani, violino; Emanuele De Luca, violino; Michelangelo Salvini, chitarra: sono questi i vincitori dell’ottava edizione del concorso regionale musicale dedicato ai giovani toscani dai quattordici ai ventiquattro anni organizzato da Lions Distretto 108 LA, Lions Club Grosseto Host e Agimus. Impreziosito dalla fondamentale collaborazione del Liceo musicale del Polo Bianciardi, il concorso si pone come obiettivo di incentivare e premiare lo studio della musica da parte dei giovani, valorizzarne le eccellenze e anche di ricordare a tutti una persona speciale che ha dato moltissimo alla musica: Il maestro Palmiero Giannetti, figura importante anche nel mondo lionistico. L’intensa giornata del Concorso – selezioni a partire dalle 10 e poi il concerto nell’aula magna del Polo Bianciardi – ha consentito la raccolta di offerte nella misura di 600 euro. Somma interamente devoluta all’Istituto Santa Elisabetta di Grosseto. "Siamo felici di ascoltare giovani così bravi e impegnati nello studio di uno strumento musicale con dedizione e passione", ha commentato il direttore artistico del concorso, Gloria Mazzi. "Facciamo un augurio speciale a tutti i partecipanti affinché il mondo della musica possa sempre essere al centro della loro vita e delle loro scelte lavorative. E fin da ora diamo appuntamento a tutti alla prossima edizione nel 2024. Un grazie di cuore al mondo Lions, in particolare al Distretto 108 LA e al Club Grosseto Host per aver sostenuto questo importante significativo evento e di aver contribuito all’assegnazione delle borse di studio". Grande soddisfazione ha espresso Enrico Pucci, presidente del Club Lions Grosseto Host: "L’evento giunto ormai alla sua ottava edizione ha premiato giovani artisti nelle varie discipline musicali. Il nostro club, sponsor del concorso, ha attribuito borse di studio ad alcuni giovani talenti provenienti da tutta la Toscana. Al livello ottimale la riuscita del concorso: ne siamo veramente orgogliosi". Alla serata finale erano presenti alcuni Officer distrettuali Lions: il presidente di Circoscrizione Valeria Avagliano, il presidente di Zona, Rinaldo Favilli e i vertici del Lions Club Grosseto Host.