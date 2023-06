"Giovani Musicisti del Mondo" Concerto finale oggi in Cattedrale

Un’altra grande serata di musica questa sera in città. È giunto alle battute finale il progetto di scambio culturale "Giovani Musicisti del Mondo" e questa sera, alle 21 è in programma il grande concerto nella Cattedrale di San Lorenzo di Grosseto. Il progetto, che anche quest’anno ha dato la possibilità al pubblico di scoprire e apprezzare giovani musicisti provenienti da diverse parti del mondo, è promosso dall’Associazione culturale "Recondite Armonie". Alla serata prenderanno parte, oltre a numerosi giovani talenti, anche la Corale "Giacomo Puccini" di Grosseto diretta dal maestro Walter Marzilli e la Corale Gaudite diretta dal Maestro Luca Bernazzani. Il progetto di scambio culturale, giunto alla sua ottava edizione, è organizzato con il patrocinio della provincia di Grosseto, dei comuni di Grosseto, Magliano in Toscana, Roccalbegna e Roccastrada e con la collaborazione di "Teatri di Grosseto", della Diocesi di Grosseto, del Lions Club Grosseto Host, della pro Loco di Grosseto e delle Misericordie. Questo importante percorso culturale quest’anno ha coinvolto in dieci concerti oltre 100 giovani musicisti di età compresa tra i 6 e i 30 anni, selezionati nelle scuole e nei conservatori italiani ed esteri, provenienti da ben 13 nazioni diverse in rappresentanza di prestigiosi Conservatori e Accademie.

Per i comuni interessati e per la Maremma in generale questo Festival è una straordinaria occasione per conoscere e ascoltare giovani talenti della musica. Già Francesco Limatola, sindaco di Roccastrada e presidente della Provincia di Grosseto sul festival promosso da Recondite Armonie aveva sottolineato che: "Crediamo nel potere della musica come linguaggio universale che unisce i popoli e le generazioni. Questo festival non poteva che nascere nel nostro territorio, da sempre esempio di accoglienza e di dialogo". Questa sera dunque il concerto finale e nel corso della serata che sarà ad ingresso libero, sarà organizzata dal Lions Club Grosseto Host di Grosseto una raccolta fondi a favore del capitolo della Cattedrale di Grosseto per il restauro dello storico organo a canne Mascioni.