"Giovani in Musica" con De Luca

Torna oggi la rassegna "Giovani in musica" di Agimus. Alle 18 nell’aula magna del Polo Bianciardi di Grosseto l’appuntamento è con il violinista Emanuele De Luca (nella foto). Il programma prevede l’esecuzione della "Sonata n. 1 BWV 1001" e della "Partita n. 2 BWV 1004" di Johann Sebastian Bach e della composizione "Capricci n. 9, 13, 16" di Niccolò Paganini. Il giovane violinista Emanuele De Luca è tra i vincitori della seconda edizione del progetto "Attraverso i suoni" nato dalla collaborazione tra le sedi Agimus di Firenze, Grosseto e Arezzo con la Fondazione Cr Firenze. Emanuele De Luca ha intrapreso lo studio del violino all’età di 6 anni all’Istituto musicale comunale "Palmiero Giannetti" di Grosseto e ha studiato al Liceo musicale del Polo Bianciardi di Grosseto. Nel novembre 2023 ha conseguito la laurea di secondo livello in violino con il massimo dei voti e la lode al Conservatorio "Rinaldo Franci" di Siena, è iscritto al biennio di musica da camera per il conseguimento della laurea magistrale e dal settembre 2021 frequenta i corsi di alto perfezionamento all’Accademia "Lorenzo Perosi" di Biella, nella classe di violino del maestro Pavel Berman. Ha vinto numerosi concorsi musicali nazionali e internazionali e si è aggiudicato tre borse di studio del suo conservatorio. De Luca può vantare anche collaborazioni con importanti orchestre da camera.