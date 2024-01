Giovane straniero arrestato. Aveva 70 grammi di cocaina

Fermato con settanta grammi di cocaina: arrestato a Grosseto un giovane tunisino.

E’ stato arrestato, nella serata di mercoledì, un ragazzo trovato in possesso di un quantitativo non consentito di droga. In seguito alle indagini da parte della Polizia municipale, soprattutto tra via della Pace e via Capo d’Istria, gli agenti sono riusciti a individuare un ragazzo di origini tunisine, che è stato poi fermato e per il quale è attesa l’udienza in Tribunale dopo le indagini preliminari.

Il giovane tunisino attualmente si trova nel carcere di via Saffi, a Grosseto, dove ieri ha incontrato il proprio legale. Oggi in Tribunale si terrà la convalida dell’arresto davanti al giudice per le indagini preliminari.

Al momento dell’arresto il giovane avrebbe anche provato a negare il possesso dei 70 grammi di cocaina, che pare siano stati trovati in un altro luogo rispetto a dove è stato fermato. Si tratta di una zona, quella tra via della Pace e via Capo d’Istria, dove già in passato era stata effettuata un’operazione anti droga , che aveva portato a un altro sequestro di droga e alla denuncia di quattro ragazzi trovati in possesso di un’ingente quantità di hashish e del materiale per il confezionamento e la successiva vendita.